Мир 06 марта 2023, 18:46 Более трех тысяч лет тюрьмы попросили для исполнительницы теракта в Стамбуле Demiroren News Agency: исполнительнице теракта в Стамбуле грозит до 3099 лет тюрьмы РИА «Новости»

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Гражданке Сирии, которую подозревают в исполнении теракта в Стамбуле на улице Истикляль, грозит семикратное пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами — от 1949,5 года до 3099 лет лишения свободы. Об этом написало Demiroren News Agency.

Такой срок попросила Генпрокуратура Турции. Слушания пройдут в Стамбуле с 9 по 11 мая. В обвинительном акте фигурируют около 36 подозреваемых. Некоторым другим из них также грозит семикратное пожизненное заключение.

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По данным издания, во время теракта 13 ноября были ранены 99 человек. Погибли шестеро.

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Ранее сообщалось об аресте 17 человек. Женщину, оставившую на улице сумку с бомбой, допрашивали больше четырех часов. Всех арестованных взяли под стражу.

Улица Истикляль, где произошел теракт, — одна из самых оживленных пешеходных улиц в Турции. Момент закладки бомбы попал на видео, по которому и нашли исполнительницу теракта. Судя по кадрам, она оставила взрывчатку на скамейке и ушла, затем перешла на бег.