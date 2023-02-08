Мир 08 февраля 2023, 17:43 Более трех тонн кокаина обнаружила полиция Новой Зеландии в Тихом океане Плавающие в Тихом океане тюки с 3,2 тоннами кокаина перехватила полиция Новой Зеландии Сайт полиции Новой Зеландии

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Таможенники и полицейские Новой Зеландии нашли груз с кокаином весом 3,2 тонны. Об этом сообщило агентство AFP.

Груз стоимостью почти 316 миллионов долларов нашли в Тихом океане. В пресс-релизе полиции Новой Зеландии уточнили, что саму спецоперацию под названием Hydros начали еще в декабре прошлого года.

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Правоохранители перехватили 81 тюк с кокаином, которые находились на «плавучем перевалочном пункте» в Тихом океане. Предполагается, что оттуда груз должны были доставить в Австралию. Военно-морской катер забрал плот с кокаином, дрейфующий за сотни километров к северо-западу от Новой Зеландии.

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Груз плавал в море, перевязанный сеткой. Тюки накрыли желтыми поплавками, на некоторых из них изображена символика супергероя Бэтмена. На самих упаковках с наркотиками внутри была пометка с изображением «что-то вроде четырехлистного клевера».

В ЯНАО двух местных жителей осудили за торговлю наркотиками. Их приговорили к 11 годам тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.