В Уругвае на пляже обнаружили 1,3 тонны кокаина. Наркотики лежали рядом с перевернутой лодкой. Кому она принадлежит, правоохранители пока не выяснили.

Лодку выбросило на берег небольшого курортного города Сан-Антонио, сообщила газета El Observador.

Полиция и военные нашли недалеко от судна 40 набитых кокаином сумок, вес которого оказался около тонны. Чуть позже они обнаружили еще 15 мешков с наркотическим веществом. В доме рядом с пляжем было порядка 12 килограммов кокаина.

Владельцев наркотиков установить пока не удалось.

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию, где производили мефедрон. Злоумышленники устроили ее на даче в Можайском городском округе.