Более 100 украинских военных сдались в плен в ДНР
Представитель НМ ДНР Басурин: более ста украинских военных сдались в плен
Больше ста украинских военнослужащих сдались в плен в Донецкой Народной Республике. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» объявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдался в плен. С ними ведется работа, им оказана всесторонняя помощь — как медицинская, так и социальная, даем возможность общаться с родными», — заявил Басурин.
Ранее в среду он сообщил, что украинские военные заблокировали Мариуполь и не позволяют местным жителям выбираться из него через гуманитарный коридор. Басурин сравнил город с концлагерем.
В ближайшее время между Россией и Украиной пройдет второй раунд переговоров по урегулированию ситуации. Политолог Александр Перенджиев упрекнул украинскую сторону в намеренном затягивании процесса. В связи с этим особых надежд на переговоры у него нет.