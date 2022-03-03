Более 100 украинских военных сдались в плен в ДНР

Больше ста украинских военнослужащих сдались в плен в Донецкой Народной Республике. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» объявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдался в плен. С ними ведется работа, им оказана всесторонняя помощь — как медицинская, так и социальная, даем возможность общаться с родными», — заявил Басурин.

Ранее в среду он сообщил, что украинские военные заблокировали Мариуполь и не позволяют местным жителям выбираться из него через гуманитарный коридор. Басурин сравнил город с концлагерем.

В ближайшее время между Россией и Украиной пройдет второй раунд переговоров по урегулированию ситуации. Политолог Александр Перенджиев упрекнул украинскую сторону в намеренном затягивании процесса. В связи с этим особых надежд на переговоры у него нет.