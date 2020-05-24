Более ста баптистов заболели COVID-19 в Германии

По меньшей мере 107 человек заразились коронавирусом после службы в баптистской церкви во Франкфурте-на-Майне, сообщил глава минздрава федеральной земли Гессен Кай Клозе. Служба проходила две недели назад.

Многие из присутствовавших распространили вирус среди родных и знакомых. Заражение произошло, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, сообщил телеканал ZDF.

Спустя неделю после службы выявили 40 заболевших. По словам Клозе, региональные органы здравоохранения немедленно отследили их контакты.

«Эта ситуация показывает, насколько важно, чтобы мы все оставались бдительными, особенно во время смягчения карантина», — заявил министр.

Он призвал соблюдать правила гигиены, держать социальную дистанцию и носить маски, уточнило издание Welt.

При этом у большинства инфицированных во Франкфурте болезнь протекает легко. Лишь один пациент с COVID-19 находится в больнице, рассказал глава городского департамента здравоохранения Рене Готтшальк.

В Германии решение об ослаблении карантина принимают региональные власти. С 1 мая в Гессене возобновили религиозные службы. Обязательным требованием стало соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук. После заражения прихожан баптистская церковь Франкфурта отменила все мероприятия.