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    15 июля 2020, 00:05

    Более сотни человек задержаны на акции против Лукашенко в Минске

    Кирилл Фролов

    Белорусский ОМОН задержал 115 человек на акции протеста в центре Минска, сообщил правозащитный центр «Весна». Организация опубликовала имена задержанных.

    По данным правозащитников, в автозаках оказались несколько журналистов, среди них оператор «Би-би-си» Энди Смайт, корреспондент телеканала «Белсат ТВ» Екатерина Андреева, журналист издания «Новы час» Артем Лява. Двух задержанных журналистов «Радио Свобода» и двух сотрудников Еврорадио позднее отпустили.

    Стихийные акции протеста начались в белорусской столице и других городах республики после недопуска к президентским выборам главных оппозиционных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Собравшиеся скандируют «Уходи!», обращаясь к президенту Александру Лукашенко.

    Между протестующими и омоновцами произошли потасовки. Активисты с криками «Позор!» толкали сотрудников милиции, пытавшихся задержать демонстрантов. Те жестоко били протестующих в ответ. Стычки с омоновцами произошли в районе площади Победы и станции метро «Немига».

    В других белорусских городах задержали около 30 участников протестных акций.