Более сотни человек задержаны на акции против Лукашенко в Минске

По данным правозащитников, в автозаках оказались несколько журналистов, среди них оператор «Би-би-си» Энди Смайт, корреспондент телеканала «Белсат ТВ» Екатерина Андреева, журналист издания «Новы час» Артем Лява. Двух задержанных журналистов «Радио Свобода» и двух сотрудников Еврорадио позднее отпустили.

Стихийные акции протеста начались в белорусской столице и других городах республики после недопуска к президентским выборам главных оппозиционных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Собравшиеся скандируют «Уходи!», обращаясь к президенту Александру Лукашенко.

Между протестующими и омоновцами произошли потасовки. Активисты с криками «Позор!» толкали сотрудников милиции, пытавшихся задержать демонстрантов. Те жестоко били протестующих в ответ. Стычки с омоновцами произошли в районе площади Победы и станции метро «Немига».

В других белорусских городах задержали около 30 участников протестных акций.