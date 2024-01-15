Мир 15 января 2024, 15:42 Более половины украинских беженцев остались в Европе безработными ABC News: только 40-60% украинских беженцев нашли работу в Европе imago stock & people / Global Look Press

Читать 360tv в

Лишь около половины беженцев с Украины нашли себе работу в Европе, у остальных зачастую нет денег для существования. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на исследование ООН.

«Трудоустроились лишь порядка 40-60% взрослых беженцев с Украины, остальные являются уязвленными и зачастую остаются без средств к существованию», — написали журналисты.

Реклама

Авторы материала также отметили, что школы в Европе посещают лишь около половины детей с Украины.

Исследование в ООН провели для обоснования запроса на выделение 1,1 миллиарда долларов на помощь Украине, которую направят на поддержку 2,3 миллиона беженцев.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина оказалась в самом непростом положении после начала конфликта с Россией, писал RT. Журналисты указали на страх страны потерять финансирование США и Европы из-за политических причин.