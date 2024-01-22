Мир 22 января 2024, 15:22 Более половины центров размещения украинских беженцев закроют в Молдавии до конца года Министр Бузу: Молдавия закроет более 50% центров размещения украинских беженцев Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency/globallookpress

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Правительство Молдавии планирует закрыть до конца года более половины из 38 центров временного размещения беженцев с Украины. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу в эфире «Радио Молдова».

Всего к концу 2024 года в стране должно остаться 13-15 таких центров, так как это кризисная служба. Идея заключалась во временном пребывании вынужденных переселенцев в центрах, пока правительство не определит для них долгосрочный вариант.

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«Именно это мы пытаемся сделать. Для каждой семьи, для каждого человека мы определяем альтернативные варианты размещения, обсуждаем варианты трудоустройства», — подчеркнул Бузу.

Он добавил, что такая мера позволит беженцам с Украины быстрее адаптироваться в стране.

Молдавия начала закрывать центры временного размещения переселенцев еще летом 2023 года. Тогда же Бузу подчеркивал, что никто не собирается выгонять беженцев на улицу — людям предложат альтернативные варианты проживания.