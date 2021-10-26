Более половины финнов сочли Россию военной угрозой

За последние девять лет отношение жителей Финляндии к России поменялось не в лучшую сторону. Почти 30% финнов относятся к РФ негативно, а свыше 60% видят в ней военную угрозу. К такому выводу пришел финский аналитический центр деловой жизни Eva по итогам очередного опроса.

По данным исследования, в 2012 году Россию положительно воспринимали 63% финнов, а сейчас таковых только 34%. О негативном отношении заявили 45% респондентов. Для сравнения — девять лет назад их было 30%.

Более половины (60%) участников опроса заявили, что видят в России военную угрозу. По мнению главы отдела исследований Eva Илкки Хаависто, такие оценки связаны с тем, что жители Финляндии следят за событиями на мировой арене и некоторые действия России вызывают у них негативный отклик.

Хаависто уточнил, что в основном отношение к РФ испортилось у молодых финнов, представители старшего поколения относятся к России теплее.

Опрос проводился среди двух тысяч человек с марта по апрель. Среди респондентов были люди в возрасте от 18 до 79 лет.