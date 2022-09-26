Более половины демократов не хотят видеть Байдена кандидатом в президенты — опрос | 360°

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Более половины демократов не хотят видеть Байдена кандидатом в президенты — опрос

Опрос The Washington Post и ABC: более половины демократов не хотят второго срока Байдена

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Сторонники Демократической партии Соединенных Штатов против возможного выдвижения действующего американского президента Джо Байдена на второй срок. Такого мнения придерживаются 56% демократов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post.

На вопрос «Хотите ли вы, чтобы Демократическая партия выдвинула Байдена кандидатом на второй президентский срок в 2024 году», положительно отнеслись 35% респондентов. При этом 9% затруднились с ответом, а 56% заявили, что хотели бы видеть другого кандидата.

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Мнения республиканцев касательно бывшего президента США Дональда Трампа разделились: 47% поддержали его выдвижение от партии, 46% — выступили против, 7% — не смогли ответить.

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Опрос провели с 18 по 21 сентября, в нем участвовали около тысячи американцев.

Байден ранее заявил, что хочет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Однако окончательное решение на этот счет он не принял. При этом не исключено, что за кресло в Белом доме поборется и Трамп, отметил ТАСС.

США

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