Более пяти тысяч верблюдов застрелили в Австралии
В Австралии верблюды начали совершать набеги на сельские общины, из-за чего их пришлось убивать. Для этого привлекли вертолеты, с которых отстреливают животных, написала «Газета.ru», ссылаясь канал Fox 13. В общей сложности пострадали более пяти тысяч верблюдов.
Власти штата Южная Австралия сказали, что верблюды ведут себя подобным образом из-за жары и засухи. Из-за набегов жители сельских общин остаются без еды и воды, кроме того животные выбегают на дорогу, создавая опасность для водителей. Ослабевшие верблюды умирают в водоемах, загрязняя воду.