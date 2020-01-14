Более пяти тысяч верблюдов застрелили в Австралии

Власти штата Южная Австралия сказали, что верблюды ведут себя подобным образом из-за жары и засухи. Из-за набегов жители сельских общин остаются без еды и воды, кроме того животные выбегают на дорогу, создавая опасность для водителей. Ослабевшие верблюды умирают в водоемах, загрязняя воду.