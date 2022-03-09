Более пяти тысяч человек успешно эвакуировали из украинских Сум благодаря «режиму тишины»

За время организованного Россией «режима тишины» по гуманитарным коридорам из Сум удалось вывести как минимум пять тысяч человек. Кроме того, населенный пункт покинули больше тысячи частных автомобилей.

Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», большинство из тех, кто успел эвакуироваться, — это женщины и дети. Ранее военные эксперты не единожды отмечали, что отряды националистов всячески мешают созданию гуманитарных коридоров.

Политолог ВЦИОМ, сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин ранее поделился собственным мнением об отношении ВСУ к попыткам России эвакуировать мирных жителей Украины через гуманитарные коридоры.

Он подчеркнул, что они готовы на все исключительно ради того, чтобы сохранить свою власть. Дискин отдельно отметил, что националистические батальоны не подчиняются центральной власти Украины и действуют по своему усмотрению. Даже когда им говорят про гуманитарные коридоры и договоры между сторонами, они отказываются выпускать жителей.

Ранее стало известно что вооруженные силы России эвакуировали из Сум 723 уроженцев Индии, Китая, Иордании и Туниса.