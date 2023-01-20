Мир 20 января 2023, 11:23 Более миллиона французов вышли протестовать против повышения пенсионного возраста

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Количество рабочих, протестующих против повышения пенсионного возраста во Франции, увеличивается каждый день и уже превысило 1,1 миллиона человек. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на американское агентство Associated Press.

Во Франции хотят на два года увеличить пенсионный возраст: с 62 до 64 лет. Правительство президента Эммануила Макрона уже представило проект реформы. По мнению властей, такая мера — единственный способ поддержать пенсионную систему в современных реалиях.

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Однако эта инициатива встретила бурные протесты, которые охватили всю Францию. Первыми на улицы вышли члены профсоюзов, постепенно к ним присоединяются работники различных сфер. Вспыхнувшие демонстрации уже отразились на ряде отраслей. Поэтому частично парализовано движение поездов и отменено около 20% авиарейсов, в том числе и международных.

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Кроме того, к протестам планируют присоединиться учителя начальных классов и работники электроэнергетики, которые могут привести к отключению света.