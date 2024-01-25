Мир 25 января 2024, 12:51 Более миллиона долларов пропало из упавшего в Афганистане самолета Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане самолета украли 1,2 млн долларов Freepik

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Из упавшего в горах Афганистана самолета Falcon 10 украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщили источники издания Hasht e Subh.

По их информации, после появления сведений о краже губернатор провинции Бадахшан от «Талибана»* Мохаммад Аюб Халид, следуя распоряжению заместителя премьера Мухаммада Хасана Ахунда, назначил комиссию для расследованию дела. В ее главе — руководитель управления разведки «Талибана»* в провинции.

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Источники издания уточнили, что талибы*, первыми оказавшиеся на месте авиакатастрофы, связаны с главой Генштаба ВС «Талибана»* Кари Фасихуддином Фитратом.

О крушении самолета в горах стало известно 21 января. В этом самолете эвакуировали жительницу Волгодонска, заболевшую во время отпуска, вместе с мужем. Всего на борту находились шесть человек, включая медиков и пилотов. В живых остались четверо — супруги погибли. Выживших отправят на родину регулярным рейсом 25 января.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.