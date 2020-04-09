Более миллиона долларов пожертвовал Джордж Клуни на борьбу с коронавирусом

В издании уточнили, что 300 тысяч долларов из выделенной суммы достанутся национальной системе здравоохранения Великобритании, благотворительному продовольственному фонду Ливана и больнице Ломбардии.

Другие 500 тысяч долларов получит благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию актеров в США. Еще 250 тысяч долларов пойдут на поддержку фонда Los Angeles Mayors. Его специалисты помогают медицинским работникам, бездомным и пожилым людям, которые пострадали от пандемии коронавируса.