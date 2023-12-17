Мир 17 декабря 2023, 12:37 Более двух тысяч украинских грузовиков скопилось у границы с Польшей «РБК-Украина»: на границе Украины и Польши в очереди стояли 2 тысячи грузовиков Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Более двух тысяч грузовых автомобилей встали в пробке на польско-украинской границе со стороны Польши. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Утром 17 декабря были заблокированы три направления на границе с Польшей. Не могли проехать 2150 большегрузов. Больше всего машин оказалось напротив пункта пропуска «Шегини — Медыка».

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Польские перевозчики начали блокировать погранпункты на границе с Украиной в начале ноября. Поляки протестовали, потому что начали терять работу из-за конкуренции с украинцами. Акции на польско-украинской уже назвали новым стандартом ведения внешней политики.

Забастовки польских водителей приводят к плачевным последствиям. Ранее в очереди на границе уже умерли три украинских дальнобойщика. Мужчине стало плохо перед пунктом пропуска «Корчева» с польской стороны.