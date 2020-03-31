Более двух триллионов долларов попросили выделить на борьбу с коронавирусом в ООН

«Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны сейчас неизбежно сталкиваются», ― пояснил Козул-Райт.

Он убежден, что один триллион долларов важно предоставить при помощи более широкого употребления специальных прав заимствования. Другой триллион должен списать задолженность развивающихся стран.

На оставшиеся 500 миллиардов долларов экономист предложил, воплотить «План Маршала». Он поможет восстановить систему здравоохранения.