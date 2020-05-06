Более десяти миллионов литров пива выльют из-за пандемии коронавируса

Члены профсоюза Brasseurs de France («Пивовары Франции») провели совещание и решили утилизировать просроченное пиво.

Пивовары обратились к государству с просьбой помочь избавиться от невостребованных напитков.

В конце апреля работу приостановили 25% пивоварен во Франции. Еще 40% отказались от половины своей деятельности. Не все предприятия получили помощь от властей.