Более десяти миллионов литров пива выльют из-за пандемии коронавируса
Ограничения из-за пандемии коронавируса снизили спрос на пиво во Франции. Изготовителям придется вылить десять миллионов литров слабоалкогольного напитка. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на местную газету LesEchos.
Члены профсоюза Brasseurs de France («Пивовары Франции») провели совещание и решили утилизировать просроченное пиво.
Пивовары обратились к государству с просьбой помочь избавиться от невостребованных напитков.
В конце апреля работу приостановили 25% пивоварен во Франции. Еще 40% отказались от половины своей деятельности. Не все предприятия получили помощь от властей.