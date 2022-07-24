Более десяти человек пострадали при теракте в Сирии, есть погибшие

Боевики совершили теракт в сирийском городе Эс-Сукейлабия. В результате подрыва беспилотника погибли два человека. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

По словам капитана, теракт произошел 24 июля во время открытия храма Айя-София в провинции Хама. Боевики незаконных вооруженных формирований использовали дрон кустарного производства.

«В результате подрыва запущенного террористами БПЛА погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали», — сказал Герасимов в ходе брифинга. Цитату привел ТАСС.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался о длительном пребывании американских военных в Сирии. Он заявил, что такие действия солдат США нарушают международные нормы, а на их базах готовят террористов.

В последнее время американские военные стали часто перемещаться по Сирии без разрешения властей. В последний раз они попытались проехать в одну из деревень на северо-востоке страны. В итоге пять бронетранспортеров США развернули военные официальной сирийской армии.