Более чем 420 жителей Швейцарии заболели ковидом после прививки Moderna и Pfizer

В Швейцарии выявили случаи коронавируса у вакцинированных препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. COVID-19 заболели 423 человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

SARS-CoV-2 спустя 14 дней после прививки с 27 января обнаружили у 205 человек, получивших первую дозу вакцины.

«Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки», — уточнил представитель Федерального офиса.

Людей в Швейцарии пока прививают только вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech. К первым числам июля в стране полностью прошли вакцинацию более 3,27 миллиона человек. Численность населения страны — свыше 8,71 миллиона.

В начале июля стало известно о смерти украинца после вакцины Pfizer. В Винницкой области через несколько часов после укола умер 47-летний мужчина. Пациент жаловался на тошноту, медики зафиксировали у него потерю сознания. Прибывшая на место экстренная медпомощь не смогла спасти жителя Украины.