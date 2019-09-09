Более 900 тысяч домов в Японии остались без света из‐за тайфуна «Факсай»

По меньшей мере 20 человек пострадали в соседней с Токио префектуре Тиба, где ливни вызвали также оползень. В понедельник, 9 сентября, в Токио отменили занятия в школах. Отмечается, что ветер уже стих, а движение транспорта восстанавливается.

15-й по счету в 2019 году тайфун «Факсай» к рассвету двигался со скоростью 25 километров в час в районе города Нарита. Именно там находится главный международный аэропорт Токио. Из-за тайфуна было отменено около сотни авиарейсов.

В некоторых районах ветер выбил стекла в домах. Кроме того, были повалены деревья и строительные леса.

Давление в центре тайфуна составило 960 гектопаскалей (720 миллиметров ртутного столба), сообщило главное японское метеорологическое агентство. Скорость ветра в порывах достигала 216 километров в час. «Факсай» направляется в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.