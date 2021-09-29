Свыше 900 кибератак зафиксировали во время выборов в Госдуму. Они были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносных программ. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения», — сказал он во время выступления в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые такие атаки носили провокационный характер, киберпреступники использовали подмену адреса источника атаки. Патрушев напомнил, что по утвержденной ранее президентом стратегии в число национальных интересов и приоритетов РФ входит защита общества от деструктивного информационно-психологического воздействия.

По его словам, такая ситуация связана с сильным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве. Прежде всего это происходит из-за возросшего внешнего вмешательства во внутренние дела государства, резюмировал глава Совбеза.