Мир 22 ноября 2023, 14:40 Более 900 человек попросили Россию об эвакуации из сектора Газа Путин: около 900 человек обратились к России для эвакуации из Газы Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

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К России за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились около 900 человек, в том числе 639 россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что обращения поступили от 909 человек. Из них 639 — россияне, а еще 271 — палестинцы, родственники граждан РФ.

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«Заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало», — сказал министр.

Куренков заявил, что, по данным на 22 ноября, КПП «Рафах» пересекли 484 россиянина и 87 родственников с паспортами других стран. Шестью рейсами в аэропорт Домодедово отправили 553 человека, в том числе 259 детей. В гостинице Каира остались ждать вылета 18 человек. В России девять человек, в том числе шестеро детей, увезли в медучреждения. У двоих из них диагностировали ковид.

Россия, по информации Куренкова, передала более 245 тонн гумпомощи сектору Газа. Он заявил, что министерство запланировало новые поставки.

Владимир Путин сказал, что гуманитарная помощь сектору Газа очень важна. Он поручил поддержать людей, которые пострадали от обострения конфликта.