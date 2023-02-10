Мир 10 февраля 2023, 11:50 Более 90 тысяч построек в Стамбуле признали потенциально опасными при землетрясениях Власти Стамбула: при землетрясении в городе в зоне риска окажутся не менее 90 тысяч зданий РИА «Новости»

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Не менее 90 тысяч построек могут обвалиться, если в Стамбуле произойдет землетрясение. К такому выводу пришли местные власти. Их процитировали в Telegram-канале «Известий».

Власти турецкой столицы не уточнили, о каком типе зданий — жилых или коммерческих — идет речь. Также они не назвали наиболее сейсмоопасные районы города.

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Стамбул не пострадал от серии землетрясений, охвативших юго-восток страны на этой неделе. Эпицентром толчков стала провинция Кахраманмараш.

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Также серьезно пострадал и соседний город Хатай. Утром 10 февраля российские спасатели извлекли из завалов в этом населенном пункте тела двух граждан РФ — женщину и ребенка. По данным МЧС, под обломками зданий могут находиться и другие члены семьи. Их ищут.

Согласно официальной статистике, актуальной на утро 10 февраля, жертвами землетрясений в Турции числятся более 18 тысяч человек.