Мир 24 января 2023, 10:29 Более 90% турок не поддержали прием Швеции в НАТО Опрос Anadolu: 92,5% турок выступили против вхождения Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Свыше 90% жителей Турции высказались против того, чтобы Швеция вступила в НАТО. Об этом говорят результаты исследования, которое провело турецкое госагентство Anadolu. СМИ хочет показать итоги опроса властям Швеции.

Anadolu на своей странице в Twitter задало вопрос подписчикам: «Поддерживаете ли вы вступление Швеции в НАТО?» В исследовании приняли участие 50 155 человек. Из них 92,5% выступили против присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года. Обязательным условием принятия этих стран в блок является одобрение Турции. Однако турецкие власти пока не ратифицировали запрос.

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Шведско-турецкие отношения обострились после сожжения Корана ультраправыми активистами в Стокгольме, рядом с посольством Турции. Также в Швеции прошли акции сторонников Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в республике.