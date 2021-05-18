Более 90 ракет выпустили из сектора Газа по Израилю за ночь

За ночь в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. Десятки ракет перехватила система ПВО.

Около 20 ракет упали в самом секторе Газа, сообщили ВВС Израиля в Twitter.

Обстрел палестинцы начали с 19:00 и продолжали до 07:00, добавили израильские военные в сообщении.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились вечером 10 мая, когда израильский суд принял решение о выселении арабских жителей Иерусалима из района Шейх-Джаррах. Палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, в ответ на решение суда запустила ракеты в сторону Израиля. Израильские военные тоже начали бомбардировки.

С начала обстрелов погибли более 200 палестинцев, свыше 5,5 тысячи человек ранены. По последним данным, со стороны Израиля погибли десять человек, еще порядка 50 получили серьезные ранения и сотни людей пострадали.

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что в ближайшее время конфликт не удастся закончить. По его мнению, он перерос в «вялотекущую террористическую войну».