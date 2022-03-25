Анкетирование, проводимое среди населения Турции, показало, что более 90% граждан не доверяют НАТО и не рассчитывают на него в случае угрозы. Почему в обществе сложилось такое мнение, рассказал профессор кафедры политологии и международных отношений Университета Мальтепе Хасан Унал, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам политолога, доверие к альянсу среди турков упало на 12,5% за последний год. Многие считают, что Североатлантический альянс и США являются единым целым.

«НАТО и США в понимании турецкого общества практически слились воедино. При этом среди граждан господствует антиамериканизм», — процитировала профессора «Политика сегодня».

Соединенные штаты, считает политолог, во многом расходятся с позицией Турции по важным вопросам. Например, это касается Кипра и признания геноцида армян.

В анкетировании исследовательской компании Areda Survey приняли участие около двух тысяч человек со всей Турции.