Более 90 человек погибли во время теракта в Сомали

«Мне сообщили, что число погибших [при взрыве] превысило 90 человек. Среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и четыре иностранца. Пусть Аллах помилует жертв этой варварской атаки», — написал Мохамед.

Мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan указал, что среди погибших были студенты университета Бенадир.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. Более подробной информации о происшествии пока нет. В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Она связана с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Боевики ведут борьбу с правительством и мешают гуманитарной деятельности ООН на территории страны. США в 2008 году внесли «Аш-Шабаб» в список террористических организаций.

* «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.