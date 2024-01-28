Мир 28 января 2024, 21:33 Более 87% британцев предпочли видеть Путина премьер-министром Великобритании РИА «Новости»

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Более 87% британцев хотели бы видеть российского лидера Владимира Путина на посту премьер-министра Великобритании. Соответствующий опрос опубликовал лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X, в нем поучаствовали около 35 тысяч пользователей.

Политик опубликовал голосование «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии». За Путина оставили свой голос 87,4% участвующих, за действующего премьера страны Риши Сунака — 4%, лидера оппозиции Кира Стармера поддержали 5% респондентов.

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Ранее Дэвид Кертен опубликовал российский флаг в соцсетях. Он призвал британцев не считать Россию врагом. Так политик прокомментировал сообщение GB News об увеличении численности британской армии для подготовки к противостоянию с РФ. Кертен назвал «бредятиной» новости о вероятном конфликте.

Как сообщала газета Telegraph, США впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие в Великобритании. Такие меры связаны из-за якобы «возрастающей угрозы со стороны РФ».