Более 8,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Израиле
В Израиле за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились около 600 человек. Таким образом, общее число зараженных в стране превысило 8600 человек, передает RT со ссылкой на местные СМИ.
По последним данным, из-за коронавируса в Израиле умер 51 человек. COVID-19 диагностировали министру здравоохранения Израиля Яакову Лицману. У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не нашли коронавирус. Проверка показала отрицательный результат.