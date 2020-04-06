Более 8,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Израиле

По последним данным, из-за коронавируса в Израиле умер 51 человек. COVID-19 диагностировали министру здравоохранения Израиля Яакову Лицману. У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не нашли коронавирус. Проверка показала отрицательный результат.