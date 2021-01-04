Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире 4 января достигло 85 059 632 человек. С начала пандемии выздоровели 47 777 565 заразившихся. Было зафиксировано 1 841 077 летальных исходов.

На сайте организации сообщается, что максимальное число заражений выявлено в США (20 577 177). Всего в стране умерли 351 426 пациентов

Второе место по числу заражений занимает Индия (10 323 965), где погибли от коронавируса 149 435 человек.

На третьем месте Бразилия (7 716 405), из них умерли 196 018 граждан.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев заражения 3 236 787 случаев заражения. Выздоровели 2 618 882 россиянина, умерли — 58 506.

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал достоверным предположение, что пандемия коронавируса началась с утечки из китайской биолаборатории.