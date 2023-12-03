Мир 03 декабря 2023, 18:44 Более 8,5 миллиона китайцев не смогли платить по кредитам — СМИ FT: в Китае число неплательщиков по кредитам достигло 8,54 миллиона Unsplash

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Количество неплательщиков по кредитам в Китае выросло до рекордного уровня. В «черные списки» за просрочку выплат попали около 8,54 миллиона человек, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, число должников с начала 2020 года увеличилось в полтора раза. В стране также упал потребительский спрос.

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Отмечается, что последствия долгового кризиса не смягчаются с помощью государственных регуляторов, так как в Китае отсутствуют законы о банкротстве физических лиц. В то же время против неплательщиков вводятся десятки ограничений, вплоть до запрета на покупку авиабилетов и использование мобильных платежей.

Ранее стало известно, что юань впервые стал второй основной валютой в международных расчетах через систему SWIFT. Китайская валюта смогла обогнать евро, ее доля увеличилась с 4,82% до 5,8%. Третье место в рейтинге заняла японская йена, четвертое — саудовский риал.