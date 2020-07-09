Более 800 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки на Украине

По данным специалистов, в целом количество зарегистрированных за время пандемии СОVID-19 случаев достигло 51 224. В настоящий момент число смертей от коронавируса в стране составляет 1327 случаев. В общем на Украине от СОVID-19 вылечились 23 119 пациентов, информирует сайт RT.

Ранее «360» сообщал, что во всем мире более чем у 12 миллионов человек подтвердили коронавирус. Скончались порядка 548 тысяч инфицированных. Выздоровели 6,5 миллиона пациентов.