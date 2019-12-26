Более 80 украинских депутатов лишили выплат за прогулы. Среди них — Порошенко
Среди 80 депутатов Верховной рады, которых лишили выплат за прогулы, оказался и бывший лидер Незалежной Петр Порошенко. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, кроме Порошенко права на возмещение расходов были лишены еще 80 депутатов на общую сумму в три миллиона 60 тысяч гривен. В этот список также попал и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Уточняется, что Верховная рада приняла закон о лишении финансового обеспечения парламентариев еще в начале осени.