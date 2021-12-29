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    29 декабря 2021, 21:42

    Более 80 тысяч тонн угля прибыло на Украину из Колумбии

    Артур Блянихов

    На Украину прибыло судно Van Gogh с тоннами угля из Колумбии для «Центрэнерго». Об этом написал RT.

    Судно с высококачественным углем колумбийского происхождения пришвартовалось в одесском порту «Южный».

    «Объем партии составляет 88 тысяч тонн», — уточняется в сообщении.

    С ноября по декабрь «Центрэнерго» получило по морю порядка 300 тысяч тонн импортного угля в рамках международных соглашений. В январе следующего года на Украину должно прибыть еще два корабля с углем из Австралии.