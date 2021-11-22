Примерно 80 человек приняли участие в спланированном ограблении магазина Broadway Plaza Nordstrom в американском городе Уолнат Крик (Калифорния», Уже арестованы три человека в возрасте 18-32 лет. Падавшие ворвались в магазин, расхватали вещи и сбежали с места преступления на машинах.

Об этом в Twitter сообщило полицейское управление города.

«Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали выносить продукцию», — сказано в тексте сообщения.

Ограбление произошло поздно вечером 19 ноября. Одному из двух сотрудников магазина в лицо брызнули перцовым спреем. Подозреваемым в ограблении уже предъявлены обвинения. Один из трех задержанных был вооружен.

Остальных злоумышленников ищут по камера видеонаблюдения.

Полицейские предупредили владельцев других магазинов, что не исключают повторении криминальной акции.

«Жители города должны быть к этому готовы. На улицы выйдут усиленные патрули, владельцам дорогих магазинов лучше закрыть их раньше обычного времени или предпринять меры предосторожности. Пока неизвестно, на какой бутик будет совершено нападение, но такая вероятность сохраняется», — сообщили силовики.

В августе прошлого года толпы мародеров вламывались в магазины города Лафайет (Луизиана) после гибели чернокожего во время задержания полицейскими.

На днях суд присяжных оправдал подростка, который застрелил двух человек во время протестов Black Lives Matter в 2020 году.