Мир 30 декабря 2023, 12:00 Более 80 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа Times of Israel: в сектор Газа 29 декабря въехал 81 грузовик с гумпомощью Sui Xiankai/XinHua/globallookpress

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В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Отмечается, что большегрузы въехали в анклав через контрольно-пропускные пункты «Рафах» и «Керем-Шалом».

«Объем помощи остается ужасающе недостаточным. <…> Это невозможная ситуация для людей. <…> Бои должны прекратиться», — процитировала газета сообщение управления.

По данным издания, в период перемирия в сектор Газа въезжало по 200 грузовиков в день, а до эскалации палестино-израильского конфликта — около 500.

В Израиле заявляют, что успевают осматривать в день сотни грузовиков перед их въездом, а работники ООН не успевают действовать в том же темпе, с чем якобы и связаны задержки. При этом ООН возлагает ответственность на израильскую армию, проводящую в анклаве воздушную и наземную операции.

Накануне, 29 декабря, 33 россиянина, пожелавшие эвакуироваться из зоны конфликта, отправились в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ.