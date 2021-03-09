Более 80 человек пострадали во время акции против насилия в Мексике

В Мексике феминистки провели акцию против насилия в понедельник, 8 марта. В результате пострадали более 80 человек. Информация об этом появилась на странице местного Министерства общественной безопасности в Twitter.

Среди пострадавших 62 сотрудницы полиции.

«В ходе марша, организованного в честь 8 Марта, на данный момент получили ранения 62 сотрудниц полиции и 19 гражданских лиц. Девять полицейских и одно гражданское лицо госпитализированы. Они находятся в стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

В социальных сетях появились видео и фото с мест, где проходила акция. На некоторых кадрах видно, что женщины мирно идут и скандируют лозунги. А где-то — поджигали пиротехнику. Известно, что участницы акции облили бензином и подожгли женский кордон полиции с щитами.

По данным корреспондента РИА «Новости», журналистки, освещающие митинг и проблему насилия в регионе, тоже получили травмы. Их обливали краской и выталкивали из толпы. Пока неизвестно, сколько составит сумма ущерба после того празднования Международного женского дня.