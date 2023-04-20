Мир 20 апреля 2023, 04:15 Более 80 человек погибли в столице Йемена из-за давки AFP: в столице Йемена Сане из-за давки погибло 85 человек Викимедиа

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В столице Йемена Сане на благотворительной акции в школе произошла давка. В результате погибли 85 человек, более 150 пострадали, 20 из них — в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Среди погибших есть женщины и дети», — рассказал источник.

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Сообщается, что на акции раздавали международную помощь, в какой-то момент началась давка. По данным Telegram-канала Mash, люди пытались получить девять долларов от бизнесмена, который раздавал их на улице около центра помощи.

Как рассказали очевидцы, чтобы сдержать толпу, правоохранители выстрелили в воздух. Однако из-за этого повредился электрический провод, что вызвало еще большую панику среди посетителей акции.

Власти Йемена приказали провести расследование случившегося.