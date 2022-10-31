Более 80% британцев выступили против выплаты пособия Трасс | 360°

Мир 31 октября 2022, 04:47 Более 80% британцев выступили против выплаты пособия Трасс Daily Mail: более 80% британцев выступили против выплаты пособия Трасс РИА "Новости"

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Большинство британцев выступили против выплаты ежегодного пособия экс-премьеру страны Лиз Трасс. Речь идет о 115 тысячах фунтов стерлингов на управление офисом политика, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Redfield & Wilton Strategies.

Согласно опросу, 84% жителей Великобритании не хотят, чтобы Трасс получала пособие. Свою позицию они объяснили слишком недолгим сроком нахождения политика на посту британского премьера. Трасс ушла с должности всего через 49 дней после своего назначения.

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С выплатой согласились лишь 9% участников исследования. Остальные 7% респондентов не смогли ответить на вопрос.

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Каждый бывший премьер-министр страны может претендовать на выплаты ежегодного пособия. На управление офисом выделяю 115 тысяч фунтов стерлингов (более 8,2 миллиона рублей). Для получения денег экс-премьеры должны предоставить доказательства действительности своих расходов.

Оппозиционеры призвали Трасс отказаться от ежегодного пособия. По их словам, она не заслужила права оставлять эти деньги себе.