Более 80% американцев назвали плохим положение дел в США
Опрос CBS: более 80% американцев назвали плохим положение дел в США
Более 80% американцев заявили, что дела в США идут плохо. Обратного мнения придерживаются лишь 19% жителей страны. К такому выводу пришел телеканал CBS после проведения опроса.
Журналисты провели опрос среди американцев в период с 24 по 25 июня. Они решили узнать мнение жителей США о положении дел в стране сразу же после решения Верховного суда США об отмене права женщин на аборты.
«Тот факт, что демократы не одобряют данное решение, побудил их более критически относиться к тому, как обстоят дела в стране в целом. Это еще сильнее снизило общий показатель. На сегодняшний день лишь 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо», — заявил телеканал.
При этом 81% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения. Как пояснили авторы материала, мнение респондентов напрямую зависело от того, к какому политическому лагерю они себя относят.
Среди сторонников демократии постановление суда одобрили 17% человек. Против высказались около 83% тех, кто поддерживает республиканцев. Всего на вопросы отвечали 2265 американцев.