Более 72% жителей Никарагуа проголосовали за действующего президента

В Никарагуа накануне прошли выборы президента. По подсчетам Высшего избирательного совета страны, 72,5% голосов было отдано нынешнему главе государства Даниэлю Ортегу. Об этом написал сайт Deutsche Welle.

Политик займет эту должность уже в третий раз, а его супруга Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны. Ближайший конкурент Ортегу на прошедших выборах Максимино Родригес набрал 15% голосов, сообщила «Газета.ru».

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах приняли участие 68,2% избирателей, однако в оппозиции заявляют, что явка составила всего 30%.

Оппозиционные политики отказалась признавать результаты выборов. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.