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    08 ноября 2021, 17:44

    Более 72% жителей Никарагуа проголосовали за действующего президента

    Даниэль Ортега станет президентом Никарагуа в третий раз

    Оксана Лавнюженко

    В Никарагуа накануне прошли выборы президента. По подсчетам Высшего избирательного совета страны, 72,5% голосов было отдано нынешнему главе государства Даниэлю Ортегу. Об этом написал сайт Deutsche Welle.

    Политик займет эту должность уже в третий раз, а его супруга Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны. Ближайший конкурент Ортегу на прошедших выборах Максимино Родригес набрал 15% голосов, сообщила «Газета.ru».

    По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах приняли участие 68,2% избирателей, однако в оппозиции заявляют, что явка составила всего 30%.

    Оппозиционные политики отказалась признавать результаты выборов. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.