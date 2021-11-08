Более 72% жителей Никарагуа проголосовали за действующего президента
Даниэль Ортега станет президентом Никарагуа в третий раз
В Никарагуа накануне прошли выборы президента. По подсчетам Высшего избирательного совета страны, 72,5% голосов было отдано нынешнему главе государства Даниэлю Ортегу. Об этом написал сайт Deutsche Welle.
Политик займет эту должность уже в третий раз, а его супруга Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны. Ближайший конкурент Ортегу на прошедших выборах Максимино Родригес набрал 15% голосов, сообщила «Газета.ru».
По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, в выборах приняли участие 68,2% избирателей, однако в оппозиции заявляют, что явка составила всего 30%.
Оппозиционные политики отказалась признавать результаты выборов. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.