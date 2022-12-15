Мир 15 декабря 2022, 02:53 Более 70 протестующих задержали в Перу из-за массовых беспорядков Полиция Перу задержала более 70 человек за беспорядки на акциях протестов YouTube

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В Перу продолжаются масштабные акции протеста. Полицейские уже задержали 71 человека за последние семь дней. Об этом в Twitter сообщило правоохранительное управление Перу.

«71 человека задержали в Апуримаке, Арекипе, Ике, Либертаде и Лиме с 7 по 13 декабря», — сказали в полиции.

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Минобороны страны Альберто Отарола объявил о введении в Перу чрезвычайного положения на 30 дней. За это время власти надеются навести порядок на улицах республики.

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Новый президент Перу Дина Болуарте 13 декабря пообещала согласовать с Конгрессом перенос досрочных выборов президента на ближайшее время. Она уверила, что ее правительство — это временная мера.

На такие шаги Болуарте пошла из массовых акций протеста, которые начались после смещения президента Педро Кастильо 7 декабря. Митингующие требуют досрочных выборов. Они перекрывают дороги, мешают работе аэропортов, совершают набеги на административные здания и СМИ.

Месяц назад, в ноябре, митингующие требовали отставки Кастильо, которому уже тогда официально предъявили несколько обвинений в коррупции.