Мир 21 февраля 2024, 20:20 Более 70% опрошенных украинцев выступили за переговоры с Россией КМИС: 72% украинцев выступили за мирные переговоры с Россией Freepik

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Жители Украины выступили за поиски мирного решения конфликта и начало переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения [конфликта]», — указано в результатах опроса.

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Согласно данным исследования, украинцы во всех регионах страны «открыты к дипломатическому треку». В опросе КМИС участвовали 1202 совершеннолетних респондента. Опрос проводился 5-10 февраля 2024 года по телефону.

Запад и киевские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта, отметил замглавы МИД России Михаил Галузин. Они рассматривают выход из ситуации только через призму конфликта и намерены вести боевые действия «до победного конца».