06 марта 2023, 01:49
Более 70% французов выступили за допуск российских атлетов на Олимпиаду-2024
L’Equipe: 72% французов выступили за допуск атлетов из России на Олимпиаду-2024
Большинство французов выступили за допуск спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже. Об этом сообщило издание L’Equipe. В материале авторы ссылаются на данные исследования Odoxa.
«72% французов считают, что российские спортсмены, отстраненные от соревнований на международной арене, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале.
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Однако только 28% придерживаются мнения, что участвовать в Олимпийских играх российские спортсмены должны под флагом своей страны.
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Еще 44% участников опроса считают, что спортсмены из России должны выступать в нейтральном статусе, как в конце января это обозначал Международный олимпийский комитет (МОК).
В пользу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в 2024 году выступили члены исполкома Ассоциации олимпийских комитетов Африки (ANOCA). Это заявление стало вторым в поддержку отстраненных от международных соревнований атлетов России и Белоруссии. До этого с предложением допустить их к соревнованиям выступил Олимпийский совет стран Азии.
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