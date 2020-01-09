Более 70% американцев не смогли показать Иран на карте

После обострения отношений между Ираном и США среди американцев провели опрос. Их попросили показать ближневосточную страну на карте. В результате более 70% опрошенных зарегистрированных американских избирателей не смогли найти Иран на неразмеченной карте.

В результате опроса, проведенного 4–5 января исследовательской компанией Morning Consult/Politico, выяснилось, что даже трое из десяти опрошенных не могут идентифицировать Исламскую республику Иран на неразмеченной карте ближневосточного региона.

Точно указать на страну смогли только 28% опрошенных. Выяснилось, что мужчины в два раза чаще женщин смогли дать правильный ответ. Более состоятельные и образованные избиратели также чаще других находили Иран на неразмеченной карте. Принадлежность к политической партии и возраст большой роли не сыграли.

О смерти Сулеймани «много» слышали 49% респондентов. Убивший иранского генерала авиаудар поддержали 47% участников опроса. Отрицательно высказались — 40%. Действия Трампа не одобрили 70% участвовавших в опросе демократов, высказались положительно — 85% республиканцев. Из них 61% решительно поддержали бомбардировку.

Несмотря на то, что львиная доля избирателей поддержала спецоперацию, 69% опрошенных заявили, что убийство Сулеймани сделали войну с Ираном более вероятной. Половина респондентов считает, что акция уменьшила безопасность США.

Исследовательская компания отметила, что до сих пор атака не смогла оказать на общество особого эффекта и рейтинг одобрения Трампа в начале января не изменился.