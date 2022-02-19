Более 6,5 тысячи человек вывезли в Россию из ДНР с начала эвакуации

В Россию из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировали 6,6 тысячи человек. Почти 2,5 тысячи из них — дети.

Такие данные представили в МЧС ДНР по состоянию на 06:30 19 февраля. Эвакуированных жителей размещают в пансионатах и других объектах Ростовской области. Сегодня часть людей заселили в пансионат «Звезда».

«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2436 детей», — говорится в сообщении МЧС республики.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ранее сообщил, что вывозить жителей ДНР в Ростовскую область начинают и поездами. В частности, из Ясиноватой поезда будут отправляться каждый день.

«В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов, вместимость — 900 человек», — сообщил Чуприян.

Массовая эвакуация жителей Донбасса началась накануне на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти Украины могут отдать приказ о наступлении на Донбасс в ближайшее время. В связи с этим было принято решение вывезти в Россию в первую очередь детей, женщин и пожилых людей.