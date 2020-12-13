Более 630 беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах

В свои дома в Нагорном Карабахе в субботу, 12 декабря, вернулись более 630 беженцев. Их сопровождали патрули с российскими миротворцами.

«Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — сказано в сообщении, которое было размещено на сайте Минобороны России.

В общей сложности, в Нагорный Карабах вернулись порядка 38,5 тысяч беженцев.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. Она продолжалась полтора месяца.

9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Военные из РФ следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе, разминируют территорию и оказывают медицинскую помощь местным жителям.

Накануне минобороны Армении сообщило о новых боевых действиях на юге Нагорного Карабаха. В ведомстве уточнили, что возобновилось наступление Азербайджана.