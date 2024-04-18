Мир 18 апреля 2024, 15:15 Более 600 нефтедобывающих скважин в Казахстане приостановили работу из-за паводков Работу более 600 нефтедобывающих скважин в Казахстане остановили из-за паводков Aleksander Lyskin/Global Look Press

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В Казахстане приостановили работу 634 нефтедобывающих скважин из-за трудной ситуации с паводками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

«В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях была приостановлена работа 634 скважин», — указали в Минэнергетики.

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Общие потери нефти из-за паводковой ситуации составили 16 тысяч тонн. По состоянию на 18 апреля, работу 141 скважин уже восстановили. При этом добыча сырья на 493 участках пока что приостановлена.

Компании откачивают воду насосами. Также проводят герметизацию скважин и строят противопаводковые укрепления.

Трассу из Тюменской области в Казахстан из-за сложной ситуации с паводком перекрыли. Вода уже дошла до дороги. Дежурные инспекторы ДПС сообщают водителям об опасности и предлагают альтернативные маршруты.