Более 600 человек погибли из-за наводнения в Нигерии | 360°

Мир 18 октября 2022, 13:23 Более 600 человек погибли из-за наводнения в Нигерии

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Число погибших из-за наводнения в Нигерии выросло до 603 человек. Об этом сообщил ОТР.

В стране затоплены 33 из 36 штатов. Около 340 тысяч гектаров земель оказались непригодными для сельскохозяйственных работ из-за подтопления. Местные власти занимаются эвакуацией жителей из затопленных районов.

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Наводнения в Нигерии происходят ежегодно из-за сезона дождей. В этом году подъем уровня воды рекордный за последние 10 лет.

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