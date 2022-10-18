Более 600 человек погибли из-за наводнения в Нигерии | 360°

18 октября 2022, 13:23
Более 600 человек погибли из-за наводнения в Нигерии
Число погибших из-за наводнения в Нигерии выросло до 603 человек. Об этом сообщил ОТР.
В стране затоплены 33 из 36 штатов. Около 340 тысяч гектаров земель оказались непригодными для сельскохозяйственных работ из-за подтопления. Местные власти занимаются эвакуацией жителей из затопленных районов.
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Наводнения в Нигерии происходят ежегодно из-за сезона дождей. В этом году подъем уровня воды рекордный за последние 10 лет.
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